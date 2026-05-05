5 мая, 04:30

10 беспилотников сбили ночью над пятью районами Калужской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны уничтожили десять беспилотников в ночь на 5 мая над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Украинские дроны сбили в Боровском, Жуковском, Кировском, Людиновском и Мосальском муниципальных округах, а также на окраине Калуги. На местах работают оперативные группы.

Предварительная информация не содержит данных о пострадавших и разрушениях инфраструктуры.

Массовая атака ВСУ на российские регионы: что известно

Ранее сообщалось, что в Ростовской области расчёты ПВО сбили десять беспилотников в четырёх районах. Губернатор Юрий Слюсарь заявил об уничтожении дронов в Миллеровском, Милютинском, Шолоховском и Кашарском районах. В посёлке Тёплые Ключи Кашарского района из-за ракетной атаки эвакуировали жителей одной квартиры. Люди не пострадали, однако повреждены крыша, окна и ограждение участка — на месте работают специалисты районной администрации.

