Расчёты ПВО сбили десять дронов в четырёх районах Ростовской области

В Ростовской области минувшим вечером и ночью расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили десять беспилотников в четырёх районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены десять БПЛА в Миллеровском, Милютинском, Шолоховском и Кашарском районах. Жертв нет», — написал он в своём телеграм-канале.

В посёлке Теплые Ключи Кашарского района из-за ракетной атаки эвакуировали жителей одной квартиры. Люди не пострадали и находятся у родственников. Повреждены крыша, окна и ограждение участка. На месте работают специалисты районной администрации, жителям окажут помощь.

Ранее в Чебоксарах повреждения получил торговый центр после падения обломков воздушной цели. Инцидент произошёл в южной части города. Сообщалось, что обломки повредили фасад здания и остекление. Ущерб оценивали специалисты на месте. Отмечалось, что во время ночной атаки пострадал один человек. Его доставили в медицинское учреждение, угрозы жизни не зафиксировали.