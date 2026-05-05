«Воины» с протянутой рукой: Элитные части ВСУ освоили искусство «инфоцыганства»

Спецподразделения ВСУ собирают деньги с мирных жителей на технику

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Спецподразделения ВСУ регулярно организуют сборы средств среди граждан на технику и другие нужды. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Элитные подразделения спецназа ВСУ клянчат деньги у мирных граждан, делая это постоянно в виде сборов на автомобили, БПЛА и прочие нужды», — сказал собеседник агентства.

К организации сборов привлекаются публичные лица. Среди них — военные блогеры, журналисты и медийные фигуры. Отмечается, что подобные инициативы активно продвигаются в информационном пространстве. Это позволяет охватить широкую аудиторию.

Кроме того, в силовых структурах заявили об использовании рекламы для привлечения новых участников. «Элитные военные» создают отдельные страницы для рекрутинга с профессиональной съёмкой и рекламными материалами. Объявления активно распространяются в интернете. Таким образом одновременно ведётся как сбор средств, так и набор новых людей.

Ранее на одном из участков фронта, в районе Доброполья, в составе ВСУ зафиксировали полностью женские расчёты беспилотников. Участие женщин в украинской армии уже стало привычным. Чаще всего они выполняют задачи в смешанных командах.

Милена Скрипальщикова
