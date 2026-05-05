Целью был завод: подробности ночной атаки БПЛА на Ленинградскую область

Утро 5 мая в Ленинградской области началось с подведения итогов сложной ночи. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, минувшей ночью была отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов.

По актуализированным данным, силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 29 БПЛА противника.

Основной целью атаки, по словам главы региона, стал промышленный объект в Киришах — завод «КИНЕФ». В результате падения обломков в промзоне возник пожар. На текущий момент возгорание уже локализовано, экстренные службы завершают работы по его полной ликвидации.

К счастью, обошлось без человеческих жертв. Ситуация находится на контроле профильных ведомств, последствия атаки оперативно устраняются.

Напомним, что публикация кадров работы ПВО, а также фото- и видеоматериалов с мест происшествий, которые могут помочь противнику определить местоположение объектов или оценить ущерб, запрещена.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 289 украинских беспилотников за ночь над российскими регионами. Дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбили над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областями.