В Китае при взрыве на заводе фейерверков погиб 21 человек

В китайской провинции Хунань прогремел взрыв на заводе по производству фейерверков. По данным Центрального телевидения КНР, трагедия унесла жизни 21 человека, ещё 61 получил травмы разной степени тяжести.

Инцидент произошёл в городе Люян 4 мая в 16:43 по пекинскому времени. Мощная детонация вызвала сильную взрывную волну. Она повредила постройки в радиусе 300–400 метров от эпицентра.

На место происшествия оперативно прибыли пять спасательных групп. Всего к ликвидации последствий привлекли 482 специалиста.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился усилить меры безопасности на производственных объектах по всей стране.

Два склада с порохом на территории предприятия по‑прежнему представляют серьёзную опасность. Специалисты выделили километровую зону для основной операции и трёхкилометровую — для контроля ситуации.

