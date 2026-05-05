День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 06:07

В Китае при взрыве на заводе фейерверков погиб 21 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

В китайской провинции Хунань прогремел взрыв на заводе по производству фейерверков. По данным Центрального телевидения КНР, трагедия унесла жизни 21 человека, ещё 61 получил травмы разной степени тяжести.

Инцидент произошёл в городе Люян 4 мая в 16:43 по пекинскому времени. Мощная детонация вызвала сильную взрывную волну. Она повредила постройки в радиусе 300–400 метров от эпицентра.

На место происшествия оперативно прибыли пять спасательных групп. Всего к ликвидации последствий привлекли 482 специалиста.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился усилить меры безопасности на производственных объектах по всей стране.

Два склада с порохом на территории предприятия по‑прежнему представляют серьёзную опасность. Специалисты выделили километровую зону для основной операции и трёхкилометровую — для контроля ситуации.

В Колумбии после взрыва на угольной шахте заблокированы 12 горняков
В Колумбии после взрыва на угольной шахте заблокированы 12 горняков

Ранее Life.ru писал о взрыве на фармзаводе в Японии. Инцидент произошёл на заводе компании Maruzen Pharmaceuticals, которая занимается фармацевтическим производством. По предварительным данным, на территории предприятия сдетонировала цистерна с топливом.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Китай
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar