Три человека пострадали при обрушении стены общежития в Малоярославце

В Малоярославце Калужской области завершилась спасательная операция после частичного обрушения общежития — всего пострадали три человека, жильцов эвакуировали. Об этом сообщил глава округа Вячеслав Парфёнов.

«Сегодня утром в городе Малоярославец в общежитии по ул. Фрунзе, д. 13 (по причине бытового газа) произошло частичное обрушение части крыши и двух стен 3-го этажа. Сам лично и все службы находимся на месте», — написал он.

Завершение спасательных работ подтвердили власти муниципального округа. После обрушения крыши и стен на третьем этаже общежития всех жильцов вывели из здания. Изначально сообщалось о двух пострадавших, однако позднее число увеличилось до трёх человек.

Женщину, оказавшуюся под завалами, удалось оперативно извлечь силами МЧС. Её доставили в центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее в Магаданской области на одном из угольных разрезов произошёл сход горной породы, после которого связь с частью сотрудников была утрачена. Инцидент зафиксирован в Сусуманском городском округе.