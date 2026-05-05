Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

5 мая, 06:33

Орпо заявил, что украинские дроны «случайно залетели» в Финляндию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Неловкий комментарий премьер-министра Финляндии Петтери Орпо о беспилотниках, оказавшихся в воздушном пространстве страны, привлёк внимание СМИ. Пояснения политика прозвучали на фоне разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским, сообщает Ilta-Sanomat.

«Я повторяю, что никто не отправлял эти дроны в Финляндию. Это дроны, которые сами случайно попали на территорию Финляндии», — сказал он.

Отдельно в его заявлении прозвучало, что у Финляндии пока отсутствует система, способная полностью нейтрализовать все летящие дроны. Такое положение дел премьер охарактеризовал как «печальный факт».

Ранее Финляндия и Эстония обратились к Киеву с требованием не допускать попадания беспилотников и их обломков на территорию их стран. Использование воздушного пространства Финляндии для любых подобных действий полностью исключено.

Милена Скрипальщикова
