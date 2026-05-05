Онищенко рассказал о симптомах хантавируса и его очагах в России

Хантавирусная инфекция может сопровождаться температурой, ознобом и рядом других симптомов, однако чаще всего протекает в лёгкой форме. О проявлениях заболевания ТАСС рассказал академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«Температура, озноб, головная боль мышцы, гиперемия, покраснение лица. Ну и, конечно, геморрагический синдром — это когда проницаемость сосудов увеличивается, идут всякого рода кровотечения. Он, как правило, протекает достаточно легко», — сказал Онищенко

При этом специалист уточнил, что хантавирусы встречаются и на территории России. Очаги фиксируются, в частности, на юге европейской части страны, включая Краснодарский край. Также подчёркивается, что передача инфекции от человека к человеку происходит редко, поэтому серьёзных эпидемиологических рисков в настоящее время не наблюдается.

Ранее сообщалось, что хантавирусы распространяются исключительно через мышевидных грызунов и их выделения, при этом заражение от человека к человеку не происходит. Основным источником инфекции выступают грызуны, а также загрязнённая ими среда.