Минобороны: ПВО за два часа сбила 43 дрона над девятью регионами России

За короткий промежуток времени силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 43 беспилотника над девятью регионами России. Информацию о массовом перехвате дронов сообщили в Министерстве обороны РФ. Атака была отражена в течение двух часов.

Работа ПВО велась одновременно сразу в нескольких направлениях, охватывая европейскую часть страны и южные регионы. Среди затронутых территорий оказались Брянская, Курская, Калужская, Смоленская, Тульская, Воронежская и Волгоградская области, а также Республика Адыгея и Московский регион.

Ранее в Чебоксарах после атаки беспилотников городские власти приняли экстренные меры поддержки жителей, организовав пункт временного размещения. Решение было принято оперативным штабом администрации для обеспечения безопасности и помощи горожанам, которые могли пострадать в результате происшествия.