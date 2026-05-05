День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 06:56

Новосибирский суд приговорил двух физиков к 12,5 года по делу о госизмене

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / D&#x27;Action Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / D'Action Images

В Новосибирске областной суд вынес приговор двум учёным-физикам по делу о государственной измене. Фигурантами дела стали Валерий Звегинцев и Владислав Галкин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Оба осуждённых получили одинаковый срок наказания — по 12,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Дополнительные обстоятельства дела в открытых источниках на данный момент не раскрываются.

В России за 2025 год вынесено более 200 приговоров по делам о госизмене
В России за 2025 год вынесено более 200 приговоров по делам о госизмене

Ранее в Донецке сотрудники ФСБ задержали работника одного из медицинских учреждений, подозреваемого в передаче данных украинским спецслужбам. Мужчина поддерживал контакт с представителями спецслужб Украины и передавал им сведения о расположении российских подразделений.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar