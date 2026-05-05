Новосибирский суд приговорил двух физиков к 12,5 года по делу о госизмене

В Новосибирске областной суд вынес приговор двум учёным-физикам по делу о государственной измене. Фигурантами дела стали Валерий Звегинцев и Владислав Галкин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Оба осуждённых получили одинаковый срок наказания — по 12,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Дополнительные обстоятельства дела в открытых источниках на данный момент не раскрываются.

Ранее в Донецке сотрудники ФСБ задержали работника одного из медицинских учреждений, подозреваемого в передаче данных украинским спецслужбам. Мужчина поддерживал контакт с представителями спецслужб Украины и передавал им сведения о расположении российских подразделений.