Шаг до катастрофы: Посол РФ раскрыл, чем опасны манёвры НАТО в Арктике

Манёвры Североатлантического альянса вблизи Кольского полуострова создают прямую угрозу национальной безопасности России. Об этом заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов в беседе с ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что размещение наступательных вооружений и развитие военной инфраструктуры блока у российских рубежей недопустимо. Подобные шаги ведут к росту напряжённости в арктическом регионе.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, конфронтационная линия Запада подрывает мировую стабильность. Сложившаяся ситуация провоцирует риски непреднамеренной эскалации.

«Приближение военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран НАТО к нашим границам, безусловно, представляет угрозу для национальной безопасности России», — отметил посол.

Корчунов предостерег, что продолжающееся нагнетание обстановки может привести к неконтролируемым событиям. В худшем случае это грозит прямым вооруженным противостоянием.

«Хуже того — нагнетание нездорового ажиотажа и конфронтационной деятельности альянса в отношении стратегических потенциалов России на Кольском полуострове расшатывает не только безопасность в Арктике, но и глобальную стабильность, повышая риски непреднамеренной эскалации и скатывания к прямому военному столкновению с фатальными для всех последствиями», — подытожил глава дипмиссии.

