Politico: В Европе усилились разногласия из-за действий Трампа

В европейской политике нарастает напряжённость из-за подхода к действиям президента США Дональда Трампа: часть лидеров требует более жёсткой линии. По данным Politico, в ЕС нет единой позиции по отношению к политике Вашингтона. Одни чиновники склоняются к осторожному диалогу, другие настаивают на жёстких мерах.

Так, в Германии звучат призывы к отказу от дальнейших уступок США. Депутат бундестага от СДПГ Себастьян Ролофф заявил о необходимости ответных шагов со стороны Европы. Он отметил, что Евросоюзу следует выработать меры давления, которые покажут зависимость США от стабильной мировой торговли.

Отдельно в политических кругах обсуждается применение так называемой «торговой базуки» ЕС — инструмента экономического реагирования на внешнее давление. В Европейской комиссии заявили, что рассматривают все возможные варианты защиты интересов союза, оставляя пространство для политического манёвра.

Ранее в Белом доме решили отметить неофициальный праздник поклонников «Звёздных войн», который традиционно отмечается 4 мая, опубликовав тематическое изображение с Дональдом Трампом. Выбор даты связан с игрой слов: 4 May на английском созвучно знаменитой фразе «May the Force be with you» — «Да пребудет с вами Сила».