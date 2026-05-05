Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что команда Владимира Зеленского даже в случае вынужденного подписания мира с Россией продолжит антироссийский курс. Своим мнением он поделился в интервью с RT.

По словам экс-главы правительства, политический режим, установленный в Киеве, является нелегитимным. Он усомнился, что эта система изменит свою сущность.

Азаров убеждён, что киевский режим не будет выполнять взятые на себя обязательства. Даже если мирный договор подпишут, сразу же начнётся подготовка к следующему конфликту с Россией.

«Предположим, согласятся на каких-то условиях подписать какое-то соглашение. Дальше-то что? Перспектива на год-два», — сказал политик, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после заключения мира. Он также добавил, что режим не прекратит готовить вооружённые силы для дальнейшего противостояния и попытки возврата территорий.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «хитрецом». Так он ответил на вопрос об отношении к украинскому лидеру, а также подчеркнул, что Вашингтон хочет добиться урегулирования.