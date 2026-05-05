Скрывался 23 года по фальшивым документам: В Москве судят участника ОПГ «29-й комплекс»

В столичном городском суде стартовало слушание по делу Алексея Олесика, прежде входившего в состав организованной преступной группировки «29-й комплекс», которая орудовала в Татарстане. О том, что бывшего члена банды будут судить за расправы над людьми, сообщает «Коммерсантъ».

Фигуранту инкриминируют сразу несколько тяжких эпизодов: участие в бандитском и преступном сообществах, три эпизода умышленных убийств, незаконную покупку и хранение огнестрела, а также подлог документов. Олесика объявили в розыск ещё в 2002 году, а заочно его арестовали в Набережных Челнах в 2010-м, однако задержать беглеца получилось лишь в ноябре 2025-го.

Журналистское расследование показало: всё это время находившийся в розыске мужчина скрывался в городе Шахты Ростовской области, пользуясь поддельными документами на чужое имя — Алексей Черкасов. Устроившись в отдел снабжения на заводе «Техмаш», беглец вёл одинокий образ жизни, не обзавёлся семьёй и ни разу не покидал пределы страны.

Из материалов дела видно, что Олесик числился личным охранником у главаря ОПГ Адыгана Саляхова, которого в народе прозвали Алик Большой. Бывшему телохранителю вменяют причастность к двум жестоким расправам. Первая произошла в 1999 году в Елабуге — там застрелили депутата Айдара Исрафилова. Народный избранник собирался раскрыть противоправные поступки мэра Ильшата Гафурова и верхушки банды, и именно Гафуров выступил заказчиком, пообещав киллеру 100 тысяч долларов. Олесик ликвидировал жертву выстрелом из пистолета с глушителем на Ленинградском проспекте в Москве.

Второй эпизод, который приписывают Олесику, — убийство двух подельников по банде Гурьева и Бондарева в 2001 году. Вместе с сообщниками он напал на них прямо в квартире на Кустанайской улице, после чего трупы вывезли и зарыли в Домодедовском районе Москвы.

В ходе судебного разбирательства фигурант дела полностью признал свою вину и принёс раскаяние, тем не менее он обратился к суду с ходатайством об уточнении и корректировке ряда формулировок, использованных следствием. Слушания по данному уголовному делу продолжатся позже — дата следующего заседания уже назначена и приходится на 13 мая.

Ранее сообщалось, что один из лидеров ОПГ «29-й комплекс» Юрий Ерёменко утверждает, что его обманули оперативники. Злоумышленник, более известный как Ерёма, до дал показания против экс-ректора Казанского федерального университета (КФУ) в обмен на обещанную операцию по улучшению зрения. Вот только хирургического вмешательства он так и не дождался.