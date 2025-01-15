Ерёма из «29-го комплекса» заявил об обмане оперативников после дачи показаний на экс-ректора КФУ

Один из лидеров ОПГ «29-й комплекс» Юрий Ерёменко, известный как Ерёма, ранее давший показания против экс-ректора Казанского федерального университета (КФУ), утверждает, что его обманули оперативники. Об этом пишет «Коммерсант».

Согласно информации журналистов, у Ерёменко начались проблемы со зрением в колонии, после чего на него вышли правоохранители и якобы пообещали организовать операцию по удалению катаракты. Условием было подтверждение причастности Гафурова к убийству депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова в 1999 году.

Утверждается, что после дачи показаний хирургическое вмешательство всё время откладывали, а затем Ерёменко пообещали помочь только после подтверждения его слов в суде. После того как мужчина ослеп на один глаз он заявил, что «более никаких причин для оговора» Гафурова не имеет. По словам Ерёмы, бывший ректор не причастен к убийству Исрафилова. Тем не менее суд отклонил его повторный вызов на допрос.