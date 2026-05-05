5 мая, 11:04

«Что ты делаешь?»: Западный эксперт предупредил «зелёного гоблина» о неминуемой катастрофе

Христофору: Удар по параду 9 мая обернётся для Украины капитуляцией

Обложка © ТАСС / АР / Leszek Szymanski

Угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву 9 мая могут привести к краху украинской государственности. Такое мнение озвучил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

По словам обозревателя, подобные заявления демонстрируют неадекватность лидера страны.

«Зеленый гоблин решил угрожать России ударом по параду в Москве. Что ты делаешь? Хочешь потерять Киев и приблизить капитуляцию Украины после ответного удара Москвы?» — задается вопросом автор.

Эксперт уверен, что такими выпадами украинский президент не выглядит «крутым» в глазах союзников, а лишь провоцирует Россию на решительные действия. Он призвал западных политиков повлиять на ситуацию, чтобы предотвратить катастрофический сценарий.

«Мы должны подтолкнуть его к дипломатии, не допустив, чтобы БПЛА полетели 9 мая к Москве», — подчеркнул журналист.

Захарова сравнила угрозы Киева на 9 Мая с сопротивлением нацистов в 1945 году

Ранее в Минобороны РФ заявили о готовности соблюдать перемирие 8 и 9 мая. Однако ведомство выступило с жестким предупреждением: если киевский режим попытается испортить празднование 81-й годовщины Победы, последует массированный ракетный удар по центру украинской столицы.

Оксана Попова
