Угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву 9 мая могут привести к краху украинской государственности. Такое мнение озвучил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

По словам обозревателя, подобные заявления демонстрируют неадекватность лидера страны.

«Зеленый гоблин решил угрожать России ударом по параду в Москве. Что ты делаешь? Хочешь потерять Киев и приблизить капитуляцию Украины после ответного удара Москвы?» — задается вопросом автор.

Эксперт уверен, что такими выпадами украинский президент не выглядит «крутым» в глазах союзников, а лишь провоцирует Россию на решительные действия. Он призвал западных политиков повлиять на ситуацию, чтобы предотвратить катастрофический сценарий.

«Мы должны подтолкнуть его к дипломатии, не допустив, чтобы БПЛА полетели 9 мая к Москве», — подчеркнул журналист.