5 мая, 08:00

Справки в утиль, платите в кассу: В Раде нашли способ легализовать откуп от мобилизации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Сергей Нагорняк выступил с радикальным предложением по реформированию мобилизационной системы. Парламентарий считает необходимым аннулировать практически все справки об инвалидности, выданные в стране, за исключением случаев, касающихся участников боевых действий, получивших ранения после 2014 года.

По мнению депутата, подобная мера назрела давно, так как коррупция в этой сфере достигла критических масштабов.

«Ни для кого не секрет, что 98% этих справок — куплены», — заявил Нагорняк в интервью изданию «Телеграф».

Вместо борьбы с покупкой фиктивных медицинских документов Нагорняк предложил пойти по пути «экономического бронирования». Политик считает бессмысленным пытаться принудительно мобилизовать тех, кто уже нашел способ уклониться от службы через взятки — по его словам, они просто купят новые фальшивые справки.

Вместо этого он предлагает дать возможность официально платить государству за отсрочку от службы в ВСУ.

«Желающие получить официальную отсрочку платят за это. Но платят «в белую» и спокойно передвигаются по Украине и выезжают за её пределы», — пояснил депутат.

Нагорняк подчеркнул, что средства, полученные от такой легальной «брони», могли бы сформировать фонд для выплат тем, кто идет в армию добровольно. Он признал, что текущая принудительная мобилизация не даёт нужного эффекта, а бригады ВСУ остаются недоукомплектованными. Таким образом, депутат предлагает сделать откуп от службы в армии законным источником финансирования для мотивации добровольцев.

Иностранные наёмники ВСУ жалуются на «чуму» среди украинских солдат

В конце апреля Владимир Зеленский подписал законы о продлении режима военного положения и всеобщей мобилизации на Украине.Правовой режим продлили ещё на 90 суток — до 2 августа текущего года. Действующие ограничения и мобилизационные мероприятия остаются в силе на ближайшие три месяца. Эти меры регулярно пролонгируют с начала конфликта.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

