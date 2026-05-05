Уволенный экс-глава новосибирского Минсельхоза нашёл новую работу

Бывший министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов назначен начальником инспекции гостехнадзора региона. Информация о его новой должности появилась на официальном сайте ведомства.

В сообщении указано: «начальник инспекции — главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Новосибирской области — Шинделов Андрей Викторович».

По данным источника ТАСС, он уже приступил к исполнению обязанностей.

Ранее губернатор Андрей Травников отправил его в отставку с поста главы аграрного ведомства и зампреда правительства области. Причиной стали претензии к работе, включая проблемы с поддержкой сельхозпроизводителей и ветеринарной безопасностью. В регионе в начале года фиксировались очаги заболеваний скота, включая пастереллез и бешенство. В ряде районов вводились ограничения и режим чрезвычайной ситуации.

После смены руководства пост министра занял Андрей Михайлов, ранее возглавлявший Новосибирский район.

А ранее был найден мёртвым глава ветслужбы Сергей Тур, курировавший карантин скота в Новосибирской области. Он мог совершить суицид.