В московском Внуково ввели временные ограничения на полёты

В московском аэропорту Внуково временно ограничили приём и выпуск воздушных судов. Решение о введении мер объявлено в официальных сообщениях Росавиации.

Приостановка операций касается как вылетающих, так и прибывающих рейсов. В Росавиации уточнили, что ограничения носят временный характер. Мера введена для обеспечения безопасности полётов в воздушной гавани. О сроках возобновления штатной работы аэропорта пока не сообщается.

Ранее в Москве силы противовоздушной обороны продолжают отражать серию атак беспилотников, фиксируемых в регионе. Над городом были уничтожены ещё три БПЛА. С начала текущей волны атак общее число перехваченных целей достигло 21.