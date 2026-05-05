Москвичи массово жалуются на сбои мобильного интернета

Жители Москвы и Московской области активно сообщают о проблемах с мобильным интернетом у основных операторов связи.

По данным сервиса Сбой.рф, за последние часы Москва лидирует по количеству жалоб — 125 обращений только за последние 3 часа. Аналогичная картина наблюдается и на других мониторинговых ресурсах: пользователи жалуются на резкое падение скорости, полное отсутствие мобильного интернета и нестабильную работу приложений.

Напомним, что накануне операторы разослали абонентам SMS-уведомления о возможных временных ограничениях мобильного интернета и СМС с 5 по 9 мая. Официальная причина — меры безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий (включая парад 9 мая). Операторы рекомендовали использовать Wi-Fi и функцию VoLTE для звонков.

Ранее в Кремле объяснили причину ограничений связи в российских городах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недавние сбои в работе связи в Москве и других регионах были связаны с мерами по защите граждан от украинских угроз. По его словам, российские власти принимают системные меры безопасности.