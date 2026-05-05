Росавиация: В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения

В аэропортах Домодедово и Жуковский, расположенных в Московском регионе, в настоящий момент действуют временные ограничения на приём воздушных судов, а также на их выпуск с взлётно-посадочных полос. О том, что такие меры были введены, официально сообщили представители Росавиации.

Как пояснили в ведомстве, данные меры носят исключительно профилактический характер и необходимы для обеспечения безопасности полётов. Подробности и сроки действия ограничений в Росавиации не уточнили.

А ранее сообщалось, что в течение ночи с 4 на 5 мая в воздушном пространстве Ленинградской области силы ПВО уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Глава Ленинградской области добавил, что в результате атаки произошло возгорание в промышленной зоне в Киришах. Сотрудники МЧС и ГКУ «Леноблпожспас» уже приступили к тушению пожара.