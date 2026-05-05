5 мая, 09:08

Общежитие под Калугой обрушилось из-за взрыва газа, возбуждено уголовное дело

Предварительной причиной частичного обрушения здания общежития в Малоярославце Калужской области стал хлопок бытового газа. В результате инцидента пострадал конструктив здания. Об этом сообщил глава округа Вячеслав Парфёнов.

Обстановка на месте ЧП. Видео

«Предварительно, хлопок бытового газа. Поврежден угол здания на площади 25 кв. м, произошло частичное обрушение плит перекрытия кровли. Возгорания не было», — говорится в сообщении.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа в общежитии. Речь идёт о статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей. В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе управляющей компании ООО «Малоярославецмежрайгаз», обслуживавшей здание. Обстоятельства происшествия и возможные причины устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Малоярославце Калужской области завершены спасательные работы после частичного обрушения здания общежития на улице Фрунзе. По итогам инцидента пострадали три человека, их состояние уточняется.

Обложка © Telegram / Вячеслав Парфёнов

Милена Скрипальщикова
