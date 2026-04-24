24 апреля, 09:39

Часть аварийного дома рухнула в Новокузнецке — жильцов просят срочно съехать

Обложка © Telegram/ Денис Ильин

В Новокузнецке произошло обрушение конструкций аварийного здания на улице Челюскина, 24. Об этом сообщил глава города Денис Ильин.

По его словам, дом ранее признали непригодным для проживания и приняли решение о расселении. Жильцов уведомили ещё в прошлом году, однако часть из них отказалась покидать помещения.

«Сегодня произошло разрушение конструкций части нежилого здания. Пострадавших нет», — отметил Ильин.

После инцидента доступ внутрь ограничили. На месте работают профильные службы, оценивающие состояние строения. Горожанам предложили временно переехать в маневренный фонд. Выкуп аварийных помещений, как ожидается, завершат в 2026 году.

На трассе в Кузбассе ограничили движение из-за обрушения полотна

Ранее в Сызрани после частичного обрушения дома эвакуировали почти 40 человек. Инцидент произошёл в результате атаки украинского беспилотника. Для обеспечения безопасности жильцов организован пункт временного размещения, куда доставлены эвакуированные жители.

Полина Никифорова
