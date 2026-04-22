На трассе в Кузбассе ограничили движение из-за обрушения полотна

В Кузбассе ввели временные ограничения на участке трассы Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк. Причиной стало частичное обрушение дорожного полотна.

Инцидент произошёл на 186-м километре дороги в Новокузнецком округе. На месте работают оперативные службы. В региональной Госавтоинспекции сообщили, что движение на этом участке временно ограничено. Позже уточнилось, что мера касается всех видов транспорта.

По данным властей, перекрытие действует на отрезке с 161 км + 700 м по 198 км + 765 м. Альтернативного проезда на этом направлении сейчас нет. Глава Новокузнецкого муниципального округа Андрей Шарнин заявил, что ограничение планируют сохранить до 17:00 по местному времени. Водителей попросили учитывать это при планировании маршрута.

Что стало причиной обрушения, пока не уточняется. Информацию о сроках полного восстановления проезда выясняем.