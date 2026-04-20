20 апреля, 09:33

В Кузбассе нашли тело одного из двух подростков, провалившихся под лёд в декабре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tanshy

В Кемеровской области найдено тело 9-летнего мальчика — одного из двух ребят, провалившихся под лёд ещё в декабре 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Трагедия произошла в посёлке Абагур-Лесной. Тело ребёнка обнаружили 18 апреля 2026 года на открытом участке реки Томь, примерно в семи километрах от посёлка Усть-Нарык Новокузнецкого муниципального округа.

Следователи провели осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели. Поиски второго ребёнка, провалившегося под лёд вместе с мальчиком, продолжаются.

Оттаяла весной: Тело 29-летней жительницы Прикамья нашли спустя полгода возле её дома

Недавно в Хабаровске восьмилетний мальчик погиб, провалившись под лёд искусственного водоёма. Трагедия случилась вечером 17 апреля в Индустриальном районе: дети гуляли на берегу, один из них вышел на ледяную поверхность и ушёл под воду — очевидец-мужчина услышал крики и попытался спасти ребёнка, но безуспешно.

BannerImage
