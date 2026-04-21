Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 08:58

В Кузбассе задержали 19 человек в федеральном розыске, один прятался в шкафу

Обложка © VK / Гуфсин Кемеровской-Области

В Кузбассе в ходе крупной поисковой операции задержали 19 человек, находившихся в федеральном розыске. Операция проходила с участием различных подразделений, сообщили в региональном управлении ГУФСИН.

«В ходе масштабной межведомственной операции 167 сотрудников ГУФСИН при поддержке отдела специального назначения «Кедр» проверили более 240 адресов и задержали 19 осуждённых, объявленных в федеральный розыск»,сказано в публикации.

В ведомстве уточнили, что основной целью было выявление лиц, уклоняющихся от следствия, суда и исполнения наказания, а также скрывающихся от контроля инспекций.

Один из задержанных пытался спрятаться в шкафу в жилом доме в посёлке Звёздный. Речь идёт о мужчине 1996 года рождения, который уклонялся от назначенных исправительных работ. Всех задержанных доставили в учреждения для дальнейшего разбирательства. Их судьбу определит суд.

Ранее Life.ru рассказывал, что бывшего министра сельского хозяйства Удмуртии Михаила Юдина остановили на дороге со свёртком марихуаны в машине. Он отказался проходить медицинское освидетельствование, а дома у него потом нашли ещё 10 граммов «травы».

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ФСИН России
  • Криминал
  • Происшествия
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar