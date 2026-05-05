В Москве дали старт акции «Огонь памяти» — частицы Вечного огня поедут в регионы и за рубеж

У Кремлёвской стены зажгли главный символ Победы, который теперь отправится в путь. Народный фронт дал старт ежегодной акции «Огонь памяти» — частицы Вечного огня из Александровского сада повезут по всей России и даже за её пределы. Чтобы те, кто не может приехать в Москву, тоже могли поклониться священному пламени. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.

ОНФ запустил акцию «Огонь памяти» у Кремля с доставкой в регионы и за рубеж.

«Огонь памяти обязательно отправится в наши новые регионы. Мы каждый год традиционно зажигаем Вечный огонь во многих местах, не буду их называть. Противник сегодня не брезгует никакими террористическими атаками по гражданскому населению, но вечно огонь будет загораться и в поселениях, и в городах, где он не горел все эти годы при украинской власти, поэтому, конечно же, прямо отсюда огонь памяти отправится в наши новые регионы», — отметил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Частицы Вечного огня перенесли в специальные лампы, предназначенные для безопасной транспортировки пламени. Их разработали специалисты Мосгаз — компании, которая знает о газе и огне всё. Оборудование исключает случайное затухание и гарантирует, что огонь доедет в целости.

Огонь памяти из Москвы будет отправлен поездами дальнего следования в города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести. Среди направлений — Санкт-Петербург, Минск, Тула, Можайск, Смоленск, Нижний Новгород, Мурманск, Новороссийск, Волгоград и Петрозаводск.

«Отдельная специальная большая история — он поедет в сёла Дагестана, где совсем недавно было наводнение и совсем недавно очень тяжёлая ситуация. Люди со всей страны объединились, чтобы помочь Дагестану. И вот мы специально отдельно договорились с главами этих поселений, чтобы Вечный огонь отправился туда, и мы все вместе вспомнили подвиг и дагестанцев в Великую Отечественную войну», — добавил Кузнецов.

В Крым частицу доставят поездом «Гранд сервис экспресс». Первым в путь с огнём отправится международный поезд «Ласточка» № 719 Москва – Минск. В новых регионах от привезённого пламени зажгут огни памяти на мемориалах, где они ранее не горели. Также частицы Вечного огня передадут военнослужащим на передовую.

При поддержке Россотрудничества представители Народного фронта, артисты, спортсмены, журналисты и телеведущие доставят огонь в 10 стран, включая Абхазию, Армению, Кипр, Киргизию, Китай, Монголию, Узбекистан, Танзанию, Индию и Южную Осетию. Ещё в четыре страны — Казахстан, Францию, Швейцарию и Германию — огонь привезут волонтёры.

За рубежом планируются мероприятия в Русских домах, церемонии возложения цветов и венков, а также передача ламп с частицами Вечного огня в музеи, библиотеки, образовательные учреждения, храмы и антифашистские организации, включая ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что почти девять из десяти россиян считают День Победы значимым государственным праздником. 86% опрошенных назвали 9 Мая важной датой, а 89% отметили его роль в сохранении памяти о поколении, участвовавшем в Великой Отечественной войне.