«Мозг сопротивляется»: Как работает привычка делать поспешные выводы и при чём здесь голуби

Мы часто уверены, что понимаем, почему нам не перезвонили, не повысили или внезапно похвалили — но эти выводы могут быть ловушкой. В подкасте «Меня бесит» клинический психолог Ева Глущенко-Егорова объяснила, почему мозг достраивает удобные, но не всегда верные объяснения.

Психолог привела известный эксперимент с голубями. Учёные кормили птиц по расписанию, но те замечали, что перед этим делают какое-либо движение — и решали, что именно оно «запускает» корм. Голуби были абсолютно уверены в своей правоте, хотя на самом деле никакой связи не было.

В повседневной жизни механизм тот же. Человек не ответил на сообщение — мозг подсказывает: «игнорирует», «обиделся». Повысили зарплату — значит, «наконец-то оценили». Хотя реальных причин может быть множество: занятость, случайность или решение, принятое заранее. Каждая такая догадка становится вкладом в устойчивую привычку.

«Где внимание, там и будет рост. И это физиологически существующий материал нейронов, его можно увидеть под микроскопом», — отметила Глущенко-Егорова в эфире «Радио 1».

Одного понимания недостаточно. Новая модель мышления формируется не с пары попыток — нужны сотни повторений, около 300, и даже это не гарантирует устойчивости. В спокойной обстановке человек способен рассуждать гибко, но в стрессе почти автоматически возвращается к привычной реакции.

Мозг стремится сохранить стабильность и воспринимает изменения как угрозу, объяснила психолог. Попытка не делать поспешных выводов вызывает напряжение и тревогу — это не слабость, а защитная реакция.

Переломный момент наступает в коротком промежутке перед привычным выводом. Вместо того чтобы накручивать себя, можно задать вопрос: это эффективно или я снова повторяю старый сценарий? Второй вариант почти всегда ощущается сложнее, поэтому чаще выбирается первый.

«Не следует ожидать, что деструктивная мысль сразу исчезнет. Но каждая новая мысль — это удобрение для нейронов», — подчеркнула специалист. Быстрого результата нет, есть только постепенное накопление изменений.

Главный вопрос, который стоит себе задать: сколько ваших «очевидных причин» — это всего лишь привычные объяснения, которые мозг подставляет вместо реальности? Ответ на него определяет, выйдете ли вы из этой ловушки или продолжите повторять одно и то же действие, будучи уверенным, что именно оно управляет вашей жизнью.

Ранее семейный психолог обратила внимание на последствия привычки копить негатив в себе. По её словам, невыраженные эмоции не рассасываются сами собой, а перерождаются в хроническое нервное перенапряжение, внутреннюю тревожность, мышечные блоки и сбои в работе кишечника и желудка. За стремлением не показывать свои переживания, как правило, стоят глубинные страхи — специалист назвала три главных из них, подталкивающих человека к подавлению чувств.