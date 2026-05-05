День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 09:37

Капитан «танцующего» катера сбежал после аварии с мостом на канале Грибоедова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ilya_Kuznetsov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ilya_Kuznetsov

Капитан катера скрылся с места происшествия после столкновения с опорой моста на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. Подробности утреннего инцидента стали известны телеграм-каналу 78.ru.

Место происшествия. Видео © Telegram / 78.ru | НОВОСТИ

По данным источника, на борту находились три человека. Судно двигалось на высокой скорости, в салоне играла музыка. В районе пересечения с Мойкой катер врезался в опору и некоторое время неуправляемо кружился, ударяясь о гранитные стены набережной.

После удара двое в катере не подавали признаков жизни. Очевидица крикнула издалека, нужна ли им помощь, но ответа не получила. Женщина вызвала экстренные службы, однако к моменту их прибытия ни судна, ни людей на месте уже не было.

Предположительно, на обратном пути капитан находился в катере один — пассажиры могли высадиться на берег. За медицинской помощью никто не обращался.

Капитан катера, перевернувшегося на Москве-реке, был пьян и допустил перевес
Капитан катера, перевернувшегося на Москве-реке, был пьян и допустил перевес

Напомним, авария произошла сегодня в семь часов утра в петербургском канале Грибоедова. Судно врезалось в опору моста рядом с Корпусом Бенуа.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar