Капитан «танцующего» катера сбежал после аварии с мостом на канале Грибоедова

Капитан катера скрылся с места происшествия после столкновения с опорой моста на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. Подробности утреннего инцидента стали известны телеграм-каналу 78.ru.

По данным источника, на борту находились три человека. Судно двигалось на высокой скорости, в салоне играла музыка. В районе пересечения с Мойкой катер врезался в опору и некоторое время неуправляемо кружился, ударяясь о гранитные стены набережной.

После удара двое в катере не подавали признаков жизни. Очевидица крикнула издалека, нужна ли им помощь, но ответа не получила. Женщина вызвала экстренные службы, однако к моменту их прибытия ни судна, ни людей на месте уже не было.

Предположительно, на обратном пути капитан находился в катере один — пассажиры могли высадиться на берег. За медицинской помощью никто не обращался.

Напомним, авария произошла сегодня в семь часов утра в петербургском канале Грибоедова. Судно врезалось в опору моста рядом с Корпусом Бенуа.