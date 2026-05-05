В Петербурге катер влетел в опору моста на канале Грибоедова

Сегодня, 05 мая, в семь часов утра на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге произошла авария. Катер врезался в опору моста неподалёку от Корпуса Бенуа, сообщает 78.ru.

По данным источника, в результате водно-транспортного происшествия есть пострадавшие. Обстоятельства и детали случившегося в настоящий момент уточняются. Северо-западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту ДТП.