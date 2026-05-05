В Петербурге катер влетел в опору моста на канале Грибоедова
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fornStudio
Сегодня, 05 мая, в семь часов утра на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге произошла авария. Катер врезался в опору моста неподалёку от Корпуса Бенуа, сообщает 78.ru.
По данным источника, в результате водно-транспортного происшествия есть пострадавшие. Обстоятельства и детали случившегося в настоящий момент уточняются. Северо-западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту ДТП.
Ранее на Москве-реке в районе Красногорска опрокинулось судно, на котором находились 12 человек — семеро несовершеннолетних и пятеро взрослых. Благодаря тому, что все пассажиры были в спасательных жилетах, жертв удалось избежать. Выяснилось, что капитан не только был нетрезв, но и допустил ещё одну ошибку.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.