В четырёх московских аэропортах приостановили полёты

Росавиация информирует о введении временных ограничений в аэропорту Шереметьево, направленных на повышение безопасности авиаперелетов. Аналогичные меры ранее были применены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

Как уточняется в сообщении Росавиации, аэропорт Шереметьево временно приостанавливает операции по приему и отправке самолетов из-за действия специального протокола безопасности «ковёр». В связи с этим возможны изменения в графике полётов.

До этого сообщалось, что в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский ввели ограничения. Подробности и сроки действия ограничений в Росавиации не уточнили.