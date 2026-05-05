9 мая Кремль изменит режим работы: что важно знать москвичам и гостям столицы

9 мая столичная резиденция главы государства будет недоступна для визитёров. Представители ФСО официально предупредили об ограничении доступа на территорию Кремля в этот праздничный день.

«Девятого мая 2026 года допуск посетителей на территорию Московского Кремля осуществляться не будет, церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля не состоится», — уточнили в ведомстве.

Традиционное зрелищное мероприятие — развод караулов — в текущем году проводиться не станет. Таким образом, графики работы музейных и прогулочных зон изменятся из-за праздничных мероприятий.

Горожанам и туристам рекомендуется заранее планировать маршруты по центру города, так как попасть внутрь крепости в указанную дату не удастся. Ограничения носят временный характер и связаны с проведением торжественных событий.

Напомним, 9 мая Владимир Путин традиционно примет участие в параде Победы. Он также проведёт двусторонние переговоры с зарубежными лидерами, которые приедут на торжество. Среди них — премьер Словакии Роберт Фицо и президент Белоруссии Александр Лукашенко.