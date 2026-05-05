Связь вернулась: В Москве отменили ограничения мобильного интернета

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации официально сообщило о завершении временных ограничений в работе мобильного интернета в Москве.

В ведомстве пояснили, что кратковременные перебои в доступе к сети были продиктованы исключительно соображениями безопасности. Меры носили превентивный и вынужденный характер для обеспечения стабильности критической инфраструктуры в период повышенной нагрузки.

Представители Минцифры подчеркнули, что домашний интернет, а также стационарные сети Wi-Fi, работали в штатном режиме и не подвергались никаким ограничениям на протяжении всего периода. На текущий момент работа мобильных операторов в столице полностью восстановлена, и пользователи могут пользоваться услугами связи без ограничений.

Напомним, что накануне операторы разослали абонентам SMS-уведомления о возможных временных ограничениях мобильного интернета и СМС с 5 по 9 мая. Официальная причина — меры безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий (включая парад 9 мая). Операторы рекомендовали использовать Wi-Fi и функцию VoLTE для звонков.