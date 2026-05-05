Генконсульство России в Исфахане возобновит работу с 6 мая

Генеральное консульство России в иранском городе Исфахане завтра возобновит работу. Об этом сообщили в Telegram-канале диппредставительства.

«Генеральное консульство Российской Федерации в Исфахане возобновляет работу с 6 мая 2026 года», — говорится в заявлении.

В генконсульстве уточнили, что личный приём граждан будет проводиться по установленному графику. Задать вопросы и получить предварительную консультацию гражданам рекомендуют по адресу электронной почты.

Напомним, здание российского генконсульства в иранском Исфахане пострадало 8 марта во время атаки на администрацию провинции. По данным официального представителя МИД России Марии Захаровой, взрывная волна отбросила нескольких сотрудников диппредставительства. Жертв и серьёзных травм не было. Захарова назвала нападения на дипломатические представительства вопиющим нарушением базовых норм международного права. После этого Генеральное консульство России в Исфахане временно прекратило приём граждан.