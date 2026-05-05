Российских синхронисток встретили караваем после победы на Кубке мира в Китае

В аэропорту Шереметьево родные, близкие и десятки журналистов встретили сборную России по синхронному плаванию. Девушки возвращались домой с Кубка мира, который прошёл в китайском Сиане. На родине чемпионок приветствовали традиционными хлебом-солью и песней «Калинка-малинка». Сами спортсменки назвали соревнования успешными.

Синхронистка Елизавета Минаева в беседе с телеканалом «Звезда» отметила тёплый и дружелюбный приём, правильную организацию и достойный уровень соперниц. Екатерина Коссова добавила, что каждое выступление было волнительным, и девушки выложились на все сто процентов. Особенно эмоциональным моментом стало возвращение российского флага и гимна.

«Многие плакали на награждении. Сложно было сдержаться. Долго ждали и, наконец-то, дождались», — поделилась Светлана Павлова.

Главным конкурентом на турнире, по словам синхронисток, были хозяева соревнований — команда Китая. Сами китайцы оказались очень вежливыми и доброжелательными соперниками.

Семикратная олимпийская чемпионка и главный тренер сборной Светлана Ромашина рассказала: уровень организации был настолько высок, что создавалось ощущение чемпионата мира. Никаких неприятных моментов со стороны коллег не возникло — все только улыбались и поддерживали друг друга.

Напомним, что российские синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова выиграли золото в Сиане. Они победили в произвольной программе дуэтов на этапе Кубка мира. Это первый крупный международный старт для наших спортсменов после долгого перерыва.