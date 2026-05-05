5 мая, 10:15

Женщина, спасённая из-под завалов в Малоярославце, находится в тяжёлом состоянии

Обложка © Telegram / Вячеслав Парфёнов

Женщина, которую достали живой из-под обломков рухнувшего общежития в Малоярославце, находится в реанимации. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое.

Как сообщили ТАСС в региональной прокуратуре, пострадавшая госпитализирована и остаётся под круглосуточным наблюдением медиков.

Напомним, на улице Фрунзе произошло частичное обрушение общежития. Завалы разбирали несколько часов — спасатели работали вручную из-за риска повторного обвала. Прокуратура уже начала собственную проверку.

Дарья Денисова
