«Перебивается с хлеба на воду»: Онкобольной Геннадий Меньшиков выживает в «собачьих условиях»

60-летний петербургский актёр Геннадий Меньшиков, сыгравший более чем в ста фильмах и сериалах («Год собаки», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Морские дьяволы», «Условный мент»), последние несколько месяцев вынужден ютиться в питомнике для собак. Своего жилья у артиста нет, об этом сообщили его друзья, поддерживающие актёра в бедственном положении.

Из-за онкологического заболевания работы стало значительно меньше, снимать квартиру Меньшиков больше не в силах. Как рассказал актёр Арсений Хлебушкин, Геннадий перебивается с хлеба на воду, а все средства уходят на лечение. Живёт артист на отчисления с авторских гонораров за стихи и песни, которые старается писать, чтобы отвлечься от болезни.

«Наше петербургское актёрское братство помогает Геше чем может. Мы все хотим продлить ему жизнь, он отличный парень, надёжный дружище», — поделился Хлебушкин.

Меньшиков рассказал сайту MK.ru, что из семьи ни с кем не общается. С десятилетним сыном видится редко, с мамой ребёнка давно расстался. В последние годы артист не заводил серьёзных отношений, разочаровавшись, по его словам, в прекрасном поле.

Своим идеалом актёр называет Инну Чурикову. Они познакомились на съёмках фильма «Год собаки», где артистка сразу взяла молодого коллегу под опеку. «Жениться тебе, Геша, надо», — советовала она. Чурикова покупала продукты, изумительно готовила, красиво накрывала стол в перерывах между съёмками, вспоминает Меньшиков.

Как-то актриса приехала в Петербург со спектаклем. Геннадий, чьё финансовое положение тогда хромало, пришёл к ней с одной розой и стал извиняться.

«Ничего ты не понимаешь, эта роза прекрасна. Главное не в стоимости подарка, а во внимании», — ответила тогда ему Чурикова.

Однажды Меньшиков написал сценарий, основанный на личном опыте — по совету режиссёра «Улиц разбитых фонарей» Игоря Москвитина. Маму главного героя, по замыслу артиста, должна была играть только Чурикова. Он передал ей текст, но больше они так и не созвонились.

«Реалии жизни суровы, мы забываем друг другу позвонить, сказать добрые слова, а нужно помнить друг о друге при жизни», — философски высказался на этот счёт Геннадий.

