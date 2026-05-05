У россиян в тренде «жилищная» френдзона: пары продолжают жить вместе после разрыва

В России набирает популярность практика, при которой бывшие партнёры продолжают жить вместе после расставания: всё из-за высокой стоимости аренды жилья. Как говорится в исследовании девелопера Level Group, которое есть в распоряжении Life.ru, более 20% пар не разъезжаются сразу после разрыва отношений.

Около 15% опрошенных признались, что продолжают жить с бывшим партнёром из-за невозможности оплачивать аренду по отдельности. Ещё 7% остаются вместе из-за общей собственности — до её продажи или раздела. Сразу после расставания смогли разъехаться лишь 18% респондентов, которым удалось оперативно найти подходящее жильё.

Сценарий совместного проживания часто зависит от условий: в 26% случаев в съёмной квартире остаётся женщина, тогда как мужчина съезжает, ещё в 9% ситуация обратная. При наличии собственной недвижимости вопрос решается проще: в 25% случаев один из партнёров остаётся в своей квартире.

«Формально рынок становится более гибким: растёт выбор, собственники чаще идут на уступки. Но в реальности расходы на аренду остаются существенными, особенно если речь идёт о раздельном проживании после расставания. Для многих это означает удвоение затрат, к которому люди просто не готовы», — отмечают в Level Group.

Несмотря на рост предложения на рынке аренды более чем на 30% в крупных городах в первом квартале 2026 года и снижение ставок на 3–7%, жильё остаётся финансово недоступным для части россиян. Эксперты связывают распространение такого формата с экономическими факторами, включая высокую стоимость аренды, ограниченную доступность кредитов и рост расходов при раздельном проживании.

Ранее москвичка отсудила у бывшего 22 квартиры и развела на 3,5 млн через фейк-аккаунт. Несколько лет назад супруги развелись, женщина отсудила у бизнесмена два десятка с лишним квартир и помещений. Однако этого ей оказалось мало. Вместе с юристом она разработала план мести.