«Подделка полезнее оригинала»: Китайские грибы «оккупировали» российские прилавки

Под видом консервированных груздей в российских магазинах в большинстве случаев продаются китайские грибы шиитаке. Об этом рассказал исполнительный директор Союза грибоводства Илья Воронцов.

«Это тот случай, когда подделка значительно полезнее и качественнее, чем оригинал. Очень часто в магазине или ресторане мы вместо груздей получаем китайские грибы», — отметил эксперт в разговоре с URA.ru. Что касается вкуса, то, по его словам, кому-то нравится более терпкий шиитаке, а кому-то — более хрустящий груздь.

Аналогичная ситуация и с опятами: вместо них в консервах и заморозке часто продаются фламмулины. Эти грибы даже не родственны опятам, просто похожи внешне, пояснил специалист.

Желание производителей выдавать культивируемые виды за лесные связано с устоявшимся мнением российских потребителей: дикие грибы считаются лучше, объяснил Воронцов.

Китай в прошлом году резко нарастил поставки грибов в Россию. По данным Россельхознадзора, только через автомобильный пункт пропуска «Забайкальск» в 2025-м прошло 428 тонн различной грибной продукции из КНР — в 14 раз больше, чем годом ранее. В числе импортированных видов — шампиньоны, эноки, шимиджи, эринги и другие.

Ранее миколог, кандидат биологических наук напомнил, что с 1 сентября 2027 года в России вступят в силу новые требования к сбору редких грибов. Для видов, внесённых в Красную книгу, понадобится специальное разрешение.