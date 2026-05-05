ЧС отменили, вирус остался: Подсчитано число жертв CoViD-19 во время и после пандемии

Три года назад, 5 мая 2023 года, ВОЗ официально сняла статус чрезвычайной ситуации с пандемии коронавируса. Однако, как предупреждал тогда глава организации Тедрос Адан Гебреисус, вирус не исчез. Как сообщает газета «Ведомости», за прошедшие три года число инфицированных выросло на 2% (до 779,2 млн), а число подтверждённых смертей увеличилось на 2,6% (до 7,1 млн). Специалисты отмечают, что пик смертности пришелся на начало и середину 2021 года, когда еженедельно умирало более 100 тысяч человек.

К апрелю 2026 года, благодаря массовой вакцинации, мировая статистика заболеваемости CoViD-19 достигла беспрецедентно низких значений: всего 3181 случай заражения и 73 смерти за неделю. К концу 2023 года 67% населения прошли полный курс вакцинации, что, по предварительным оценкам, спасло жизни 14,4 миллиона человек. Несмотря на это, США по-прежнему лидируют по общему числу смертей от CoViD-19 (1,24 млн), за ними следуют Бразилия (704 тыс.), Индия (534 тыс.) и Россия (404 тыс.). Однако, если учитывать численность населения, наиболее пострадавшими странами оказались Перу, Болгария и Северная Македония, где смертность на миллион жителей превысила 5400 человек.

Важно отметить, что реальные потери от пандемии, вероятно, значительно выше официальных цифр из-за случаев смерти без подтвержденного диагноза или перегруженности медицинских систем. По оценкам экспертов, избыточная смертность в мире за период с 2020 по 2023 год составила от 18 до 25 миллионов человек.

Ранее в ВОЗ заявили, что из-за симптомов CoViD-19 в мире до сих пор страдают около 6% людей. У переболевших сохраняется лёгкая усталость, проблемы с памятью и «мозговой туман», сообщают врачи.