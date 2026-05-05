Гран-при RDS в Подмосковье собрал пилотов из СНГ, Европы и Азии
Соревнования по дрифту в Московской области вновь получили статус международных. На гран-при RDS прилетели гонщики из стран СНГ, Европы и Азии.
Первый этап преподнёс громкую сенсацию. Новичок из Ирландии Томас Кайли в парных заездах одолел действующего обладателя трофея — нашего соотечественника Аркадия Цареградцева.
Пётр Бородин из Казахстана тоже записал сезон себе в актив. Пилот впервые в карьере попал в тройку личного зачёта, финишировав третьим.
Для зрителей организовали экстремальное развлечение — дрифт-такси от SHOT. На профессиональной трассе прокатили сотню отчаянных гостей. К слову, покрышки стирались в хлам моментально.
