5 мая, 10:57

Атака дронов «сбила» расписание аэропортов: В Москве задержаны и отменены десятки рейсов

Около 200 авиарейсов не смогли отправиться вовремя из-за атак БПЛА на Москву

Около 200 авиарейсов не смогли отправиться вовремя из-за атак беспилотников на Москву. По данным «Базы», во Внуково задержаны 56 рейсов на прилёт и вылет. Ещё 10 рейсов отменены.

В Шереметьево ситуация похожая: 61 рейс отложен, ещё 28 не вылетят сегодня. В Домодедово задерживается 21 борт на прибытие и отправку. Кроме того, ещё четыре рейса перенаправлены в Санкт-Петербург, Саратов, Ульяновск и другие города.

В 15 российских аэропортах ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин час назад сообщил, что на подлёте к столице сбили ещё четыре беспилотника. По словам градоначальника, угроза была оперативно нейтрализована. На местах обнаружения фрагментов летательных аппаратов работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших или значительных разрушениях на данный момент не поступало.

На фоне атаки дронов в московских аэропортах возникли серьёзные изменения в расписании. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус своих рейсов перед выездом в аэропорт.

Николь Вербер
