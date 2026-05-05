«За полгода всё забывается»: Автоэксперт объяснил, почему новые правила сдачи на права спасут жизни

Сокращение интервала между теоретическим и практическим экзаменами на водительские права может повысить безопасность на дорогах. Такое мнение в разговоре с Life.ru выразил автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов.

Когда правила не по мне, я стараюсь их критиковать, рассказывать, что правильно, а что нет. Но здесь я скорее поддержу и объясню, почему. Потому что в приоритете была, есть и будет безопасность дорожного движения — водителей, пешеходов и самих же кандидатов в водители. Дмитрий Славнов Автоэксперт, автоюрист

Славнов сравнил процесс с экзаменами в школе: после изучения материала и сдачи теории требуется практическое подтверждение знаний, а длительное ожидание снижает их качество. По его словам, за полгода кандидат в водители забывает значительную часть теории, особенно сложные разделы, связанные с медицинской помощью и правилами поведения на дороге.

Отдельно он отметил, что за такой срок утрачиваются и навыки вождения, что особенно критично для начинающих автомобилистов. В качестве примера эксперт привёл так называемых «подснежников» — водителей, которые ездят только в дачный сезон, а зимой не используют автомобиль и после длительного перерыва чаще попадают в аварии, несмотря на опыт.

Для ученика, который только получил базовые навыки, полугодовой перерыв является ещё более серьёзной проблемой. Он считает срок в один-два месяца оптимальным для подтверждения квалификации, так как после этого периода знания и навыки начинают заметно ухудшаться.

«Если хочешь сдать на права — подтверждай, получай водительское. Или не подтверждай — иди, доучивайся дальше. Поэтому здесь всё вполне логично и правильно, как по мне», — заключил Славнов.

Ранее Правительство России утвердило изменения в порядке сдачи экзаменов на получение водительских прав, часть которых начнёт действовать с марта 2027 года. Корректировки затрагивают как сам процесс экзаменов, так и правила выдачи водительских удостоверений.