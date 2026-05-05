Ограничения на полёты продолжают действовать в шести российских аэропортах

На 14:00 по московскому времени 5 мая временные ограничения на приём и отправку рейсов действуют в шести российских аэропортах. Работа гражданской авиации в них приостановлена для обеспечения безопасности полётов, сообщает пресс-служба Минтранса России.

«Временно не принимают и не отправляют рейсы шесть аэропортов: Геленджик, Домодедово, Жуковский (Раменское), Калуга (Грабцево), Кострома (Сокеркино), Нижний Новгород (Чкалов) и Череповец», — указано в сообщении.

В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде аэропортов России Ространснадзор усилил мониторинг за соблюдением прав пассажиров. Инспекторы ведомства проверяют организацию обслуживания, предоставление положенных услуг по федеральным авиационным правилам, а также координацию действий авиакомпаний и аэропортовых служб.

Авиакомпаниям и аэропортам даны рекомендации решать все спорные моменты в пользу пассажиров.

Ранее сообщалось, что около 200 авиарейсов не смогли отправиться вовремя из-за атак беспилотников на Москву. К примеру, во Внуково задержаны 56 рейсов на прилёт и вылет. Ещё 10 рейсов отменены.