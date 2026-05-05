Суд на Урале отказал в УДО осуждённому на 15 лет литовскому киллеру Замольскису

Суд апелляционной инстанции отказал литовскому киллеру Ромасу Замольскису в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона «Ленте.ру».

Администрация колонии, где Замольскис отбывает наказание, дала ему отрицательную характеристику. Согласно документам, заключённый неоднократно нарушал режим и получал взыскания.

Замольскиса осудили 6 июня 2016 года. Его признали виновным в разбое, грабеже, хранении оружия и взрывчатки, а также в покушении на бизнесмена. В результате ему назначили 15 лет колонии строгого режима. Освободиться Замольскис должен в августе 2029 года. До появления на Урале в Литве его обвиняли в восьми расправах. В России Замольскис вошёл в группировку Михаила Клока, созданную в 1999 году.

