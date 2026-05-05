5 мая, 11:54

МИД сообщил о 34 погибших мирных жителях за неделю в результате атак ВСУ

Обложка © Life.ru

За неделю с 27 апреля по 3 мая при обстрелах и атаках беспилотников погибли 34 мирных жителя, среди них двое детей. Ещё 166 человек получили ранения, в том числе восемь несовершеннолетних. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в мессенджере Max.

Всего, как утверждается, за этот период пострадали 200 гражданских лиц. Наибольшее число раненых и погибших зафиксировали в Белгородской, Херсонской и Запорожской областях, а также в Луганской Народной Республике.

Целями атак назывались жилые дома, придомовые территории, медицинские и социальные учреждения, предприятия, энергообъекты, торговые точки, АЗС, вышки сотовой связи, автомобили и гражданские морские суда. По гражданской инфраструктуре, согласно приведённым данным, было выпущено не менее 3 594 боеприпасов.

Среди наиболее тяжёлых эпизодов указаны удары по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Белгородской области, автомобилю с семьёй в Бобраве, а также атаки дронов в Волчьей Александровке и Каменке-Днепровской. Сообщается также о гибели сотрудника Запорожской АЭС и пенсионера в деревне Чернево Московской области.

Генерал раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны для атаки на Чебоксары

Ранее Life.ru сообщал, что сегодня, 5 мая, дроны ВСУ ударили по складу, парковке и многоэтажке в Белгородской области. Один из беспилотников ударил по складскому помещению. После атаки здание загорелось. Предварительно, никто не пострадал.

