Выпуск военных автомобилей на КамАЗе вырос почти до 4 тысяч в год

Производство специальных военных автомобилей на заводе КамАЗе в Набережных Челнах выросло до 3,8 тыс. единиц в год. Раньше предприятие выпускало 70 таких машин. Об этом генеральный директор ПАО КамАЗ Сергей Когогин рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы компании, за короткое время предприятие смогло не только резко увеличить объёмы выпуска, но и разработать более 20 разных моделей. Он назвал это подвигом.

«Вы бывали у нас на заводе военных автомобилей, мы делали 70 единиц в год. Если спросить, сколько сегодня делает КамАЗ, ответ простой: это 3 800. Мы за короткий промежуток времени разработали больше 20 моделей, совершенно разнообразных», — сказал Когогин.

Он также сообщил, что КамАЗ самостоятельно разрабатывает бронетранспортёр. По словам Когогина, необходимость в новой машине связана с тем, что имеющийся БТР устарел. В 2026 году новый бронетранспортёр планируют «поднять» и начать его испытания. А в 2027-м компания рассчитывает выпустить опытно-промышленную партию машины.

Также Владимир Путин похвалил КамАЗ за взаимодействие с действующими военными при разработке техники для СВО. На встрече с гендиректором компании Сергеем Когогиным президент обратил внимание на военную линейку предприятия и поддержал практику консультаций с военнослужащими. Когогин сообщил, что компания учитывает опыт бойцов при создании новых машин. По его словам, это помогает повышать защищённость автомобилей и адаптировать технику к реальным условиям применения.