«Те же яйца, только по 40»: Экономист объяснил, почему дешевизна не всегда означает плохое качество

Помните ажиотаж вокруг яиц пару лет назад, когда они подорожали до исторических максимумов и стали чуть ли не символом инфляции? С тех пор цены то падали, то снова росли. Экономист Леонид Холод в беседе с Life.ru объяснил, откуда в магазинах берутся яйца за 40 рублей и чем они отличаются от тех, что стоят 110. Спойлер: почти ничем, кроме размера и возраста курицы.

Эксперт напомнил, что яйца делятся на три категории: С0 (самые крупные), С1 (стандарт) и С2 (самые маленькие). Он отметил, что размер зависит исключительно от возраста несушки и является природным колебанием. По словам экономиста, категория С1 — самая ходовая и распространённая среди покупателей: это не самые дорогие, но и не самые маленькие яйца.

Что касается назначения цены на самые маленькие, самые большие или средние яйца — я не очень за. Почему? Потому что, если вы называете цену (максимальную, минимальную, любую), значит, вы берёте на себя ответственность за судьбу производителя этих яиц. Можно пальцем в небо попасть — от этого в рыночной экономике не застрахован. В общем, принято особо в цены не вмешиваться. Леонид Холод Экономист

Летом прошлого года, по наблюдениям экономиста, одни и те же яйца С1 продавались по цене от 37 до 110 рублей. Дешёвые яйца — это не брак, а результат небольшого перепроизводства, из-за которого менее эффективные предприятия вынуждены сбрасывать цены, лишь бы не уничтожать продукцию.

«Если это легальный производитель и легальный продавец, то понятие «нормальная/ненормальная цена» не отражает качество яиц», — подчеркнул Холод.

По мнению эксперта, государству стоит вмешиваться в ценообразование только при резких скачках (ажиотажный спрос, стихийные бедствия, сбои поставок). При стабильной ситуации «нормальная цена С1» составляет 90–105 рублей.

Ранее стало известно, что отечественные птицефабрики предложили установить для яиц категории С1 минимальную и максимальную цену как при оптовых закупках, так и в розничных магазинах. Производители пожаловались, что ретейлеры на торгах намеренно занижают стартовую стоимость ниже себестоимости и сокращают объёмы заказов, чтобы добиться невыгодных для поставщиков условий.