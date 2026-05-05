День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 12:50

«Те же яйца, только по 40»: Экономист объяснил, почему дешевизна не всегда означает плохое качество

Экономист Холод: Яйца по 40 рублей ничем не хуже тех, что стоят 110

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Помните ажиотаж вокруг яиц пару лет назад, когда они подорожали до исторических максимумов и стали чуть ли не символом инфляции? С тех пор цены то падали, то снова росли. Экономист Леонид Холод в беседе с Life.ru объяснил, откуда в магазинах берутся яйца за 40 рублей и чем они отличаются от тех, что стоят 110. Спойлер: почти ничем, кроме размера и возраста курицы.

Эксперт напомнил, что яйца делятся на три категории: С0 (самые крупные), С1 (стандарт) и С2 (самые маленькие). Он отметил, что размер зависит исключительно от возраста несушки и является природным колебанием. По словам экономиста, категория С1 — самая ходовая и распространённая среди покупателей: это не самые дорогие, но и не самые маленькие яйца.

Что касается назначения цены на самые маленькие, самые большие или средние яйца — я не очень за. Почему? Потому что, если вы называете цену (максимальную, минимальную, любую), значит, вы берёте на себя ответственность за судьбу производителя этих яиц. Можно пальцем в небо попасть — от этого в рыночной экономике не застрахован. В общем, принято особо в цены не вмешиваться.

Леонид Холод

Экономист

Что касается назначения цены на самые маленькие, самые большие или средние яйца — я не очень за. Почему? Потому что, если вы называете цену (максимальную, минимальную, любую), значит, вы берёте на себя ответственность за судьбу производителя этих яиц. Можно пальцем в небо попасть — от этого в рыночной экономике не застрахован. В общем, принято особо в цены не вмешиваться.
Что касается назначения цены на самые маленькие, самые большие или средние яйца — я не очень за. Почему? Потому что, если вы называете цену (максимальную, минимальную, любую), значит, вы берёте на себя ответственность за судьбу производителя этих яиц. Можно пальцем в небо попасть — от этого в рыночной экономике не застрахован. В общем, принято особо в цены не вмешиваться.

Летом прошлого года, по наблюдениям экономиста, одни и те же яйца С1 продавались по цене от 37 до 110 рублей. Дешёвые яйца — это не брак, а результат небольшого перепроизводства, из-за которого менее эффективные предприятия вынуждены сбрасывать цены, лишь бы не уничтожать продукцию.

«Если это легальный производитель и легальный продавец, то понятие «нормальная/ненормальная цена» не отражает качество яиц», — подчеркнул Холод.

По мнению эксперта, государству стоит вмешиваться в ценообразование только при резких скачках (ажиотажный спрос, стихийные бедствия, сбои поставок). При стабильной ситуации «нормальная цена С1» составляет 90–105 рублей.

ФАС проверит обоснованность цен на молоко и яйца в торговых сетях
ФАС проверит обоснованность цен на молоко и яйца в торговых сетях

Ранее стало известно, что отечественные птицефабрики предложили установить для яиц категории С1 минимальную и максимальную цену как при оптовых закупках, так и в розничных магазинах. Производители пожаловались, что ретейлеры на торгах намеренно занижают стартовую стоимость ниже себестоимости и сокращают объёмы заказов, чтобы добиться невыгодных для поставщиков условий.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar