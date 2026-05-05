Налоги ниже, отчётности нет: почему миллионы россиян массово регистрируются самозанятыми
Рост числа самозанятых в России связан с низкими налоговыми ставками, упрощённой отчётностью и расширением социальных гарантий. Об этом Life.ru сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.
Налог на профессиональный доход — это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который применяется с 2019 года. Действовать этот режим будет до 2028 года. Самозанятые часто регистрируются на будущее, чтобы иметь возможность заработать или подрабатывать, имея небольшое дело.
Ставки по режиму остаются фиксированными и ниже стандартного НДФЛ: 4% при доходах от физических лиц и 6% при работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Отдельным преимуществом эксперт называет отсутствие необходимости подавать налоговые декларации — начисление происходит автоматически через приложение «Мой налог».
Дополнительно подчёркивается минимизация бюрократической нагрузки: регистрация занимает несколько минут через мобильное приложение или сайт ФНС, без визита в налоговую службу. По словам специалиста, не требуется ведение бухгалтерии и кассовой дисциплины, а чеки формируются в цифровом виде внутри приложения.
Эксперт также указывает на гибкость режима: граждане могут совмещать самозанятость с работой по найму, а около половины плательщиков НПД имеют дополнительные источники дохода. Существенным фактором роста стало расширение социальных гарантий: в 2026 году самозанятые впервые получили возможность оформлять оплачиваемые больничные при добровольной регистрации в Социальном фонде.
Размер страховой суммы выбирается самостоятельно — 35 000 или 50 000 рублей в месяц, от чего зависит величина будущего пособия. Взносы фиксированы и регулируются условиями эксперимента. Отдельно отмечается влияние рынка такси: после вступления в силу изменений по 580-ФЗ у водителей появились три варианта оформления — трудовой договор, ИП или самозанятость, и многие выбрали последний вариант из-за более низкой налоговой нагрузки.
По оценке эксперта, режим НПД стал для многих «стартовой площадкой» для бизнеса, позволяя начинать деятельность с минимальными барьерами и тестировать предпринимательские идеи.
Напомним, в России зафиксирован резкий рост числа граждан, применяющих режим налога на профессиональный доход. В 2025 году количество самозанятых увеличилось на 26,8%, что почти втрое превышает уровень инфляции.
