Налоги ниже, отчётности нет: почему миллионы россиян массово регистрируются самозанятыми

Рост числа самозанятых в России связан с низкими налоговыми ставками, упрощённой отчётностью и расширением социальных гарантий. Об этом Life.ru сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.

Налог на профессиональный доход — это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который применяется с 2019 года. Действовать этот режим будет до 2028 года. Самозанятые часто регистрируются на будущее, чтобы иметь возможность заработать или подрабатывать, имея небольшое дело. Пётр Щербаченко Доцент финансового университета при Правительстве РФ

Ставки по режиму остаются фиксированными и ниже стандартного НДФЛ: 4% при доходах от физических лиц и 6% при работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Отдельным преимуществом эксперт называет отсутствие необходимости подавать налоговые декларации — начисление происходит автоматически через приложение «Мой налог».

Дополнительно подчёркивается минимизация бюрократической нагрузки: регистрация занимает несколько минут через мобильное приложение или сайт ФНС, без визита в налоговую службу. По словам специалиста, не требуется ведение бухгалтерии и кассовой дисциплины, а чеки формируются в цифровом виде внутри приложения.

Эксперт также указывает на гибкость режима: граждане могут совмещать самозанятость с работой по найму, а около половины плательщиков НПД имеют дополнительные источники дохода. Существенным фактором роста стало расширение социальных гарантий: в 2026 году самозанятые впервые получили возможность оформлять оплачиваемые больничные при добровольной регистрации в Социальном фонде.

Размер страховой суммы выбирается самостоятельно — 35 000 или 50 000 рублей в месяц, от чего зависит величина будущего пособия. Взносы фиксированы и регулируются условиями эксперимента. Отдельно отмечается влияние рынка такси: после вступления в силу изменений по 580-ФЗ у водителей появились три варианта оформления — трудовой договор, ИП или самозанятость, и многие выбрали последний вариант из-за более низкой налоговой нагрузки.

По оценке эксперта, режим НПД стал для многих «стартовой площадкой» для бизнеса, позволяя начинать деятельность с минимальными барьерами и тестировать предпринимательские идеи.

Напомним, в России зафиксирован резкий рост числа граждан, применяющих режим налога на профессиональный доход. В 2025 году количество самозанятых увеличилось на 26,8%, что почти втрое превышает уровень инфляции.