Разведка США признала провал — удары по Ирану не сократили его ядерный потенциал

Время, необходимое Ирану для разработки ядерного оружия, остаётся прежним с лета прошлого года, согласно данным разведки США, пишет Reuters. Аналитики в 2025 году оценивают, что возможная атака со стороны США и Израиля могла бы продлить этот период с девяти месяцев до года.

Согласно информации агентства, несмотря на двухмесячные военные действия США и Израиля, ядерный потенциал Ирана не претерпел изменений. Причина в том, что недавние удары американской стороны были направлены на обычные вооружения и военную промышленность Ирана, минуя его ядерные объекты.

Разведка предполагает, что Иран сохранил все свои запасы высокообогащенного урана, которых, по оценкам МАГАТЭ, достаточно для производства десяти ядерных боеголовок. Эксперты считают, что эти материалы, скорее всего, находятся в глубоких подземных укрытиях, недоступных для авиации.

Ранее сообщалось, что администрация США выдвинула Ирану требования по ядерной программе. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Вашингтон ждёт ответа Тегерана. Она уточнила, что речь идёт о требовании передать обогащённый уран, находящийся в распоряжении Ирана. Ливитт подчеркнула, что США не допустят появления у Ирана ядерной бомбы. По её словам, эта позиция была доведена до иранской стороны после успеха операции Midnight Hammer.